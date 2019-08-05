Благовещенск, , 05:07 — REGNUM

В населённые пункты Приамурья, освободившиеся от паводка, зашли специальные подразделения Восточного военного округа для проведения работ по дезинфекции территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровске в ожидании подъёма воды срочно засыпают створ дамбы

Подразделения отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к дезинфекции населённых пунктов, освободившихся от паводка.

Подобные меры должны предотвратить распространение инфекционных заболеваний, неминуемо развивающихся в подобных условиях. Известно, что в подтопленных сёлах осталось большое количество останков погибшего домашнего скота.

Читайте также: Наводнение в Приамурье: фоторепортаж ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, затоплению в Приамурье подверглись практически все низменные территории, поймы рек. Многие реки вышли из своих берегов, принеся многочисленным населённым пунктам серьёзный ущерб.