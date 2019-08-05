Владивосток, , 03:44 — REGNUM

В Приморском посёлке Руднево, где на берегу моря оборудовано несколько баз отдыха, чуть было не утонули дети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пляж не оборудован спасательным постом, однако один из отдыхающих вовремя смог увидеть выбившихся из сил детей и бросившись в воду, вытащил их на берег.

В Приморье большинство пляжей, используемых отдыхающими, не имеют спасателей и средств спасения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Бабаюртовском районе Дагестана трое детей 12-ти, 13-ти и 14-ти лет утонули в Каспийском море, купаясь на надувном матрасе. Их тела были обнаружены без признаков жизни. Обстоятельства утопления в настоящее время выясняются.