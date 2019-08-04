Горловка, ДНР, , 23:30 — REGNUM

Поселок шахты 6/7 на севере Горловки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в Управлении Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела один военнослужащий НМ получил ранение», — говорится в сообщении.

В Управлении Народной милиции ДНР отметили, что достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня нарушили украинские военные из 53-й бригады.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки.

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