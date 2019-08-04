Додома, , 22:28 — REGNUM

На западе Танзании потерпел крушение легкомоторный самолет Sling. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управления гражданской авиации страны.

Легкомоторный самолет (cc) Bob Adams

ЧП произошло в субботу, 3 августа, недалеко от аэропорта Табора. По последним данным, в результате инцидента погибли двое граждан ЮАР.

«Пилот и пассажир — оба граждане ЮАР, погибли в авиакатастрофе», — заявил комиссар района Сиконге Перес Магири.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Учебный самолет Ан-2 разбился в Таджикистане