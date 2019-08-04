Минеральные Воды, Ставропольский край, , 20:47 — REGNUM

В аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), принадлежащий авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил ТАСС представитель воздушной гавани.

SSJ-100 (cc) Anna Zvereva

ЧП произошло в воскресенье, 4 августа. На борту воздушного судна, летевшего из Элисты в Сочи, находились более 80 пассажиров. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«Экстренная посадка самолета Sukhoi Superjet 100… — сказал источник. — Сел в аэропорту Минвод по техническим причинам».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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