Эль-Пасо, США, , 19:52 — REGNUM

Мужчине, который подозревается в открытии стрельбы у торгового центра в американском Эль-Пасо (штат Техас), грозит смертная казнь. Об этом сообщает ABC со ссылкой на окружного прокурора города.

«В отношении него (подозреваемого) может быть избрана смертная казнь», — отметил прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в американском Эль-Пасо (штат Техас) в результате вооруженного нападения у торгового центра погибли 20 человек. По подозрению в совершении масштабного преступления был задержан только один подозреваемый.

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