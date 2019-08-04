Москва, 4 августа 2019, 17:56 — REGNUM
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 4 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Домодедово». Так, по состоянию на 17:54 мск здесь были задержаны одиннадцать авиарейсов, еще два отменены.
В аэропорту «Внуково» было задержано десять авиарейсов, в аэропорту «Шереметьево» задержаны восемь авиарейсов.
О причинах задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах ничего не сообщается.