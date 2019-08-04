Москва, , 17:56 — REGNUM

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 4 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Домодедово». Так, по состоянию на 17:54 мск здесь были задержаны одиннадцать авиарейсов, еще два отменены.

В аэропорту «Внуково» было задержано десять авиарейсов, в аэропорту «Шереметьево» задержаны восемь авиарейсов.

О причинах задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах ничего не сообщается.