Душанбе, , 17:49 — REGNUM

В Таджикистане потерпел крушение самолет Ан-2, принадлежащий общественной организации содействия обороне страны. Об этом сообщает информационное агентство «Ховар» со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 4 августа, на учебном полигоне «Фахрабад». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

«Ан-2» … при совершении планового полёта на учебном полигоне «Фахрабад» Минобороны Республики Таджикистан по техническим причинам потерпел крушение», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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