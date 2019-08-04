Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM

Попытка избавить друга от наркозависимости в одном из садоводств Ленинградской области обернулась смертью того, кого хотели «вылечить». Его друзья детства стали фигурантами уголовного дела. В хитросплетениях этой истории теперь разбирается следственное управление СКР по Ленобласти.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело 32-летнего мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, обнаружила местная жительница 3 августа в дачном доме СНТ «Чайка» большого садоводческого массива Пупышево в Волховском районе Ленобласти.

По подозрению в причастности к его смерти были задержаны двое братьев, жителей Санкт-Петербурга, 31 и 33 лет. Есть информация, что к трагедии причастен еще один человек.

По данным следствия, эти мужчины были друзьями детства потерпевшего, который страдал наркотической зависимостью. Друзья решили помочь своему приятелю избавиться от этого недуга.

Как считает следствие, 2 августа они перевезли потерпевшего из Петербурга на автомобиле в дачный дом, где заковали наручниками, лишив его свободы передвижения.

«Оставив потерпевшего одного, мужчины уехали. В отсутствие людей, потерпевший скончался», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

В настоящее время уголовное дело возбуждено и расследуется по части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальное наказание за это деяние — до восьми лет лишения свободы.

По делу назначены судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти потерпевшего, идет допрос подозреваемых, а также работа по установлению местонахождения и задержанию других лиц, причастных к совершению преступления.