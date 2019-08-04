Горячий Ключ, Краснодарский край, 4 августа 2019, 16:05 — REGNUM
В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Kia Rio. Об этом сообщили ТАСС в администрации города Горячий Ключ.
Авария произошла в воскресенье, 4 августа, в поселке Первомайском. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек.
«Семь человек доставлены в медучреждение», — сказал представитель администрации.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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