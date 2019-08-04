Владимир, , 15:52 — REGNUM

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом во Владимирской области. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла возле населенного пункта Николо-Ушна. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине пассажирский рейсовый автобус ПАЗ. В автомобиле находился лишь водитель, который погиб в результате аварии.

Шестеро пассажиров автобуса получили травмы. В результате столкновения автобус и легковой автомобиль загорелись. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли сотрудники МЧС.

Все пострадавшие были госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят опрос очевидцев и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человека, ещё несколько получили травмы.

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