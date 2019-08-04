Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM

В центре Екатеринбурга утром 4 августа смертельное ДТП устроили на угнанной машине. Автомобиль KIA угнали с улицы 40-летия ВЛКСМ, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

По некоторым данным, угонщики сейчас находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на улице Малышева. По словам очевидцев, KIA на огромной скорости дважды пронеслась на запрещающие сигналы светофоров и врезалась в машины, ожидавшие зелёного света.

Погибли водитель и пассажир машины такси Uber. Несколько человек получили травмы.

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