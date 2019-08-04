Гонконг, Китай, , 15:18 — REGNUM

В Гонконге местная полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сегодня, 4 августа, пишет газета South China Morning Post.

В Гонконге уже длительное время не прекращаются протесты против законопроекта об экстрадиции. Данный законопроект, в случае его одобрения, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальному Китаю. Местные власти после серии демонстраций сняли этот законопроект с рассмотрения, но это не привело к прекращению протестов.

Сегодня тысячи протестующих вышли на санкционированный властями митинг и шествие, однако часть протестующих вышла за пределы разрешенного маршрута и окружила один из полицейских участков в районе.

Демонстранты швыряли в здание яйца и кирпичи. Также были заблокированы некоторые дороги.

В итоге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, когда они уже подбирались к зданию канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге.