Благовещенск, , 15:19 — REGNUM

Здания гимназии и детского сада в городе Благовещенске Амурской области сильно пострадали в результате сильного ливня. Об этом 4 августа сообщается в аккаунте Instagram администрации города.

Согласно поступившей информации, у здания гимназии №1 повреждена кровля, а в четвёртый корпус здания детского сада №35 зашла вода.

Кроме того, в городе, в результате прошедшего накануне сильного ливня со шквалистым ветром, были затоплены улицы, повалены деревья, произошли перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время в устранении последствий ливня в Благовещенске заняты 18 единиц спецтехники. Проводится откачка воды с особо проблемных участков, с объектов социальной инфраструктуры.

Представители администрации и аварийных служб совершают объезд города для оценки нанесённого стихией ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Амурской области из-за угрозы прорыва дамбы было эвакуировано село Усть-Ивановка Благовещенского района. Режим ЧС в регионе был введён с 25 июля.

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