Исламабад, , 14:29 — REGNUM

Новый всплеск вооруженного насилия произошел в Пакистане, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на телеканал ARY News.

Трое сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения неустановленных боевиков на контрольно-пропускной пункт пакистанских вооруженных сил в районе Северный Вазиристан в северо-западной части страны, вблизи границы с Афганистаном.

Террористическая акция была проведена утром 4 августа; боевики с места нападения скрылись. Ведется поиск нападавших, личности которых и принадлежность пока не установлены. До сих пор ни одна из действующих в пограничном регионе группировок не взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на военных.