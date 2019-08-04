Джакарта, , 14:56 — REGNUM

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен. Об этом 4 августа сообщает издание Jakarta Post.

Отключение электроэнергии произошло, по данным издания, около 12:00 по местному времени (08:00 мск). Был нарушен график движения пригородных поездов.

По словам представителя государственной электроэнергетической компании PLN, отключение электроэнергии произошло из-за ошибки в работе газовых турбин на электростанциях страны.

При этом представитель PLN заверил, что для восстановления подачи электроэнергии в Джакарте потребуется около трёх часов. В провинциях Западная Ява и Бантен энергоснабжение будет восстановлено в течение четырёх-пяти часов.

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