Берн, , 14:55 — REGNUM

Трое альпинистов погибли в горах Швейцарии за последние четыре дня. Об этом 4 августа сообщает полиция кантона Вале.

1 августа при восхождении на гору Штральхорн погибла 58-летняя альпинистка из Великобритании. Женщина провалилась в трещину при переходе через ледник Аллалинхорн.

3 августа погибли два туриста, граждане Германии. Альпинисты начали восхождение на пик Дан-Бланш, расположенный на высоте 4357 метров, по южному хребту. Спортсмены сорвались со скалы не добравшись до вершины. О несчастном случае спасателям сообщили другие альпинисты, ставшие свидетелями произошедшего.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего, проводится опознание погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели альпиниста из Архангельской области во время восхождения на вершину Бодхона (5152 метра) в горах Гиссаро-Алая на территори Таджикистана.

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