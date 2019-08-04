Токио, , 13:56 — REGNUM

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение

Землетрясение произошло вечером в воскресенье около 19:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров.

Толчки примерно в 5 баллов ощущались в японских префектурах Мияги и Фукусима. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угрозы цунами нет.