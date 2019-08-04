София, , 13:46 — REGNUM

Пассажиры задержанного ранее рейса авиакомпании Bulgaria Air вылетели из аэропорта болгарского города Бургаса в Москву. Об этом 4 августа сообщила журналистам третий секретарь генконсульства РФ в Варне Алена Пучина.

По словам Пучиной, один из рейсов вылетел из Бургаса в 09:20 мск, вылет второго рейса состоялся из Варны около 12:00 мск. Оба авиарейса принадлежат компании Bulgaria Air.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, из-за которых 200 российских туристов не могли с 3 августа вылететь на родину.

Представители авиакомпании заверили, что задержавшиеся по их вине в Болгарии туристы будут отправлены в Россию в самое ближайшее время.

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