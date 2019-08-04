Тегеран, , 13:39 — REGNUM

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Исламской Республики Иран задержал в Персидском заливе танкер, который вез в арабские страны 700 тыс. литров топлива. На борту танкера находится команда из семи человек. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана заявили, что данный танкер перевозил «контрабандное топливо». Известно, что танкер шел в одну из арабских стран.

Напомним что ситуация в зоне Персидского залива обострилась после того, как власти Великобритании задержали в Гибралтаре танкер принадлежащий Ирану, который вез нефтепродукты в Сирию.

В ответ на это Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе, который, по заявлению Тегерана, нарушил международные правила судоходства.