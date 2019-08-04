Афины , , 13:23 — REGNUM

44 лесных пожара произошло в лесах Греции 3 августа за период с 6:00 до 19:00, риск дальнейших пожаров остается очень высоким, сообщает 3 мая AMNA.

Большинство пожаров были потушены в начальной стадии, однако ликвидация ряда возгораний затянулась, в том числе, в Древней Олимпии. Над устранением 44 пожаров работали 382 пожарных, 156 транспортных средств, 9 самолетов и 5 вертолетов.

В связи с повышенным риском пожаров, на 4 августа введены специальные меры предотвращения происшествий, включая комендантский час пребывания в лесах. Генеральный секретариат гражданской защиты напоминает о мерах предотвращения и распространения лесных пожаров:

1. Будьте очень осторожны и избегайте действий, которые могут привести к пожару.

2. Следите за информацией о предотвращении лесных пожаров, доступной в официальных учетных записях пожарной службы,.

3. В случае пожара немедленно уведомите пожарную службу.

Всех граждан просят следовать указаниям компетентных органов для обеспечения собственной безопасности.