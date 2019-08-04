Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM

Проверку после гибели подростка, упавшего с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге начало следственное управлене следственного комитета РФ по Свердловской области. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось 3 августа в заброшенном здании на улице Московской в Екатеринбурге. По предварительной информации, подросток и двое его сверстников гуляли около заброшенного одноэтажного здания. Затем подросток залез на крышу постройки, в то время как двое других мальчиков остались на улице, снаружи здания. В это время и случилась трагедия.

Уточняется, что подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.

Следственным комитетом организована доследственная проверка. Был проведён осмотр места происшествия и опрос свидетелей, в том числе друзей погибшего и его матери. Тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка в результате падения с крыши в Екатеринбурге.

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