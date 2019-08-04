Курск, , 12:52 — REGNUM

Подозреваемый в убийстве инспектора ГИБДД задержан сотрудниками правоохранительных органов в Курской области в районе села Уланок. Об этом 4 августа сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как рассказала Ирина Волк, вечером 3 августа на автодороге около села Уланок в Суджанском районе инспектор ГИБДД во внеслужебное время заметил водителя, который по внешним признакам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инспектор попытался задержать нарушителя.

Подозреваемый оказал сопротивление и выстрелил в сотрудника правоохранительных органов из охотничьего ружья, после чего инспектор ДПС скончался на месте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональной полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в совершении преступления, жителя села Уланок 1965 года рождения, по горячим следам. Задержанный был передан в следственное управление следственного комитета по Курской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Сургуте по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело