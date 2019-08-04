Токио, , 11:57 — REGNUM

Пожилая женщина, госпитализированная с подозрением на лихорадку, вызванную вирусом Эбола, оказалась больна гриппом. Об этом 4 августа сообщает агентство Kyodo.

70-летняя жительница префектуры Саитама была доставлена в больницу города Токио с температурой более 39 градусов. У пациентки были взяты пробы крови и направлены для анализа в Национальный НИИ эпидемиологии в Токио.

Сообщается, что анализ дал положительный результат на наличие в крови вируса гриппа. Вирус лихорадки Эбола в крови обнаружен не был.

В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении и будет оставаться там некоторое время. за её самочувствием будут наблюдать специалисты-медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожилую японку госпитализировали с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола. 31 июля женщина вернулась из Демократической Республики Конго, где недавно была отмечена вспышка лихорадки Эбола.

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