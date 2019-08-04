Манила, , 11:57 — REGNUM

По меньшей мере 26 человек погибли в результате опрокидывания трёх лодок на Филиппинах возле города Илоило. Об этом 4 августа сообщает филиппинское агентство PNA.

Сообщается, что по состоянию на 10:30 по местному времени (05:30 мск) подтверждена смерть 26 человек из 86 пассажиров, находившихся в трёх лодках на момент крушения. 55 человек были спасены, пятеро числятся пропавшими без вести.

Моторные лодки Che-che, Keziah и Jennyville опрокинулись и затонули 3 августа рядом с городом Илоило из-за сильного муссонного ветра. Лодки Che-che и Keziah, на которых находились 51 человек, затонули в 12:15 (07:15 мск), лодка Jennyville потерпела крушение и затонула около 15:00 (10:00 мск).

Поисково-спасательная операция продолжается.

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