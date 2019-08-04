Глазго, Великобритания, , 11:24 — REGNUM

Авиарейс компании United Airlines был отменён в Шотландии из-за двух пьяных пилотов, которые должны были управлять самолётом. Об этом 3 августа сообщило британское издание The Sun.

По предварительной информации, авиаборт компании United Airlines должен был вылететь из аэропорта города Глазго в Ньюакр. Но два пилота не смогли пройти предполётный тест на содержание алкоголя в крови. По информации авиакомпании, одному из пилотов 61 год, второму — 45 лет.

Пилоты были немедленно отстранены от службы и арестованы. Под арестом они пробудут до 6 августа, в этот день состоится судебное разбирательство, которое решит дальнейшую судьбу лётчиков.

Представители авиакомпании United Airlines пояснили, что пассажиры будут отправлены в пункт назначения другим авиарейсом в самое ближайшее время.

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