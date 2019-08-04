Липецк, , 11:08 — REGNUM

Один человек погиб, ещё четверо пострадали при пожаре в жилом доме в Липецкой области. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 07:48 мск. Загорелся жилой частный дом в селе Воронцовка Воловского района Липецкой области. Площадь пожара составила 48 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 09:22 мск. В результате пожара были уничтожены все сгораемые конструкции дома.

При пожаре погиб один человек, ещё четыре человека получили ожоги и были доставлены в медучреждение. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Тюменской области. Обвинение в поджоге дома предъявлено 20-летнему соседу погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменец обвиняется в двойном убийстве путём поджога