Благовещенск, , 10:42 — REGNUM

В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

В случае прорыва дамбы в зону возможного подтопления попадают улицы Военная, Садовая, Связистов и Спортивная. Власти уточняют, что практически все эвакуированные отправились к родственникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в Амурской области был введён с 25 июля.

На данный момент подтопленными в Амурской области остаются 36 населенных пунктов в 13 районах и одном городском округе. Пострадали 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуированы 2593 человека, в том числе 908 детей.