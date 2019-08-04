Одесса, Украина, , 13:44 — REGNUM

Сорок населённых пунктов в двух областях Украины остались без энергоснабжения в результате непогоды. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Осложнение погодных условий в виде дождя, грозы и сильных порывов ветра не прошло бесследно для жителей 15 населённых пунктов Кировоградской области и жителей 25 населённых пунктов Одесской области Украины. Все 40 населённых пунктов в данных областях оказались обесточены из-за непогоды.

Кроме того, в Одесской области сильные дожди стали причиной подтопления нескольких домохозяйств и подвалов на низменных участках местности в городе Одесса и в Арцизском, Овидиопольском районах.

За прошедшие сутки спасатели совершили 11 выездов с целью ликвидации последствий непогоды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серьёзных повреждениях в системе энергоснабжения Чечни, возникших в результате урагана. В связи с этим в регионе был введён особый режим работы для энергетиков АО «Чеченэнерго».

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