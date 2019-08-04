Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM

Автомобиль Skoda Rapid совершил наезд на дерево в Приморском районе Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 4 августа. Это привело к трагедии для находившихся в машине людей.

ДТП произошло около 04:50 мск на улице Матроса Железняка у дома 57. «Шкода» по неизвестной причине врезалась в дерево и загорелась.

Жертвами аварии стали водитель, личность которого пока не установлена, и его пассажир, женщина 1991 года рождения. Еще один пассажир-мужчина госпитализирован с места ДТП в крайне тяжелом состоянии.

«По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются», — отметили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.

Читайте также: Три человека погибли при столкновении Skoda с КамАЗом в Ленобласти