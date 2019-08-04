Якутск, , 09:39 — REGNUM

Десять природных пожаров общей площадью более 3,7 тысяч га ликвидированы лесопожарными формированиями в Якутии. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, за прошедшие сутки на территории Якутии возникло восемь природных пожаров площадью 103 га, локализовано семь природных пожаров общей площадью 732 га, ликвидировано десять природных пожаров общей площадью 3751 га.

Общая площадь природных пожаров в регионе составляет в настоящее время более 1,2 млн га. В тушении пожаров принимают участие 860 человек и 96 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной ситуации и тушения лесных пожаров применяются пять воздушных судов, которыми сделано уже 114 вылетов.

В Усть-Алданском районе Якутии при тушении пожара применялся самолёт-амфибия Бе-200, а на севере и западе региона работали два вертолёта Ми-8.

На территории Якутии с 1 августа введён режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации авиацией Минобороны РФ 16 очагов лесных пожаров в Красноярском крае и в Иркутской области.

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