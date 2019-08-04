Эль-Пасо, США, , 09:13 — REGNUM

Местные жители, которые стали очевидцами стрельбы в торговом центре американского города Эль-Пасо, рассказали о подробностях произошедшего. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал RT.

Местная жительница Бритни Лечуга рассказал, что в момент произошедшего она вместе со своей матерью и младшим братом находилась в том самом торговом центре, в отделе женской одежды.

В тот момент, когда они делали покупки и собирались расплатиться, то услышали какой какой-то звук, похожий на удары по стене при строительных работах. Однако затем они быстро сообразили, что это стрельба. Они спешно покинули торговый центр через аварийный выход.

Лечуга также рассказала, что посетители торгового центра были в шоке от произошедшего и пытались «спрятаться под одеждой» в магазинах.

Также она отметила, что в торговом центре было много детей, большая часть которых не могла найти своих родителей.

Ещё один очевидец — Кендалл Лонг — заявил, что все случившееся — это «внутренний терроризм». Также он выразил мнение, что стрелок пытался ранить как можно большее число людей и явно хотел больше крови.

«Он хотел крови, должно быть, планировал это», — рассказал Лонг.

Кроме того техасец выразил мнение, что город Эль-Пасо, который ранее считался одним из самых безопасных в США, больше таковым считаться не будет.