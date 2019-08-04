Иркутск, , 08:24 — REGNUM

230 домов в восьми населённых пунктах Иркутской области остаются подтопленными паводковой водой. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как сообщает региональное ведомство, по состоянию на 02:00 мск 4 августа паводковая вода не ушла из 230 домов, в которых проживают 356 человек, в том числе 91 ребёнок.

Кроме того, залитыми водой остаются 667 приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост и 11 участков автотрассы.

В пяти населённых пунктах с населением 1318 человек отключено электроснабжение. При этом за прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение в одном населённом пункте, где проживают 238 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уровень паводковой воды в реке Ия на водозаборе в районе города Тулун снизился на 3 см ниже критической отметки. По состоянию на 10:00 4 августа уровень воды составляет 697 см, тогда как критический уровень составляет семь метров. При этом предыдущий показатель в 08:00 4 августа составлял 703 см.

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