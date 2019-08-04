Москва, , 08:23 — REGNUM

Квартира известного художника Никаса Сафронова была затоплена, по его словам, нерадивыми соседями. Информация об этом появилась 3 августа на видео, опубликованном в социальных сетях.

Как сообщил Сафронов, его элитная квартира, расположенная в Брюсовом переулке в городе Москве, очень сильно пострадала от воды, лившейся на протяжении долгого времени от соседей сверху.

ПО словам Сафронова, в квартире находились около 200 картин, многие из которых были основательно подпорчены в результате потопа. Как пояснил художник, как минимум 10 картин пострадали очень серьёзно и будут отправлены на реставрацию, а пять графических листов не подлежат восстановлению. Также, по словам художника, пострадали антикварные книги, которые он собирал на протяжении многих лет.

Кроме того, художник рассказал, что ремонт в квартире был достаточно дорогой и эксклюзивный, в частности, стены и потолок были украшены росписью.

Сафронов весьма обижен на своих соседей сверху, которых считает виновниками произошедшего. Как пояснил художник, соседи отказываются оплатить ущерб и обвиняют в ЧП аварийные службы.

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