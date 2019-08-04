Новосибирск, , 07:50 — REGNUM

Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, авария произошла 4 августа в 04:45 (3 августа 20:45 мск) в Новосибирском районе на Ордынской трассе рядом с селом Ярково. Столкнулись легковые автомобили Toyota Vistaи Nissan Sunny. Первый автомобиль следовал по трассе в сторону Новосибирска, второй двигался во встречном направлении.

С места аварии были госпитализированы семь человек с травмами различной степени тяжести. При этом отмечается, что водитель Toyota Vista не имел водительского удостоверения и отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельства аварии, а также личности пострадавших выясняются.

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