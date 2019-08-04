Токио, , 07:33 — REGNUM

Пожилая женщина была госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом 4 августа сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Скорая помощь. Япония (сс) MIKI Yoshihito

По данным агентства, женщина в возрасте около 70 лет была госпитализирована в одну из больниц города Токио для исследования её крови на наличие в ней вируса лихорадки Эбола.

Сообщается, что женщина проживает в префектуре Саитама, а ранее посещала Демократическую республику Конго (ДРК). Перед госпитализацей у заболевшей была зафиксирована повышенная температура.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в связи с данным инцидентом уже поручил создать группу по сбору и анализу поступающей информации. Также Абэ распорядился о помещении женщины в карантин и оказании ей всей необходимой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Руандой границы с ДРК после того, как в находящемся на границе между двумя странами городе Гома был выявлен третий заболевший вирусом Эбола.

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