Тулун, Иркутская область, , 07:09 — REGNUM

Уровень воды в реке Ия на водозаборе в районе города Тулун опустился на 3 см ниже критической отметки, сообщает 4 августа пресс-служба администрации города.

Река Ия (сс) A.D

По состоянию на 10:00 4 августа, уровень воды составляет 697 см, что на 6 см ниже предыдущего показателя (в 08:00 — 703 см) и на три сантиметра ниже критической для данного участка реки отметки в семь метров.

Напомним, уровень воды в реке Ия постепенно снижается с 1 августа, когда этот показатель достиг 1125 см, более чем на четыре метра превысив критическую отметку.

Ранее с критикой работы муниципальных властей Иркутской области выступил российский вице-премьер Виталий Мутко. По мнению чиновника, власти сабботируют решение вопросов, связанных с предоставлением жилья пострадавшим от паводка семьям.

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