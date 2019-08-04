Екатеринбург, 4 августа 2019, 07:08 — REGNUM
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека. Ещё несколько попучили травмы, сообщают СМИ.
Всего в аварии пострадало пять машин. Некоторые буквально расплющило. Среди участников ДТП оказалась и машина такси Uber.
Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцы сообщают, что всё произошло в тот момент, когда машины стояли перед светофором в ожидании зелёного света.
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