Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека. Ещё несколько попучили травмы, сообщают СМИ.

Скорая медицинская помощь. Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Всего в аварии пострадало пять машин. Некоторые буквально расплющило. Среди участников ДТП оказалась и машина такси Uber.

Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцы сообщают, что всё произошло в тот момент, когда машины стояли перед светофором в ожидании зелёного света.

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