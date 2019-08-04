Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM

В ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге попала машина одной из фирм такси. Об этом сообщают очевидцы, это же подтверждают и фотографии с места события.

Такси Uder Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Как следует из фото, речь идёт о такси одной из федеральных компаний — Uber.

Напомним, авария произошла с участием пяти машин. По предварительным данным, есть погибшие. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины катастрофы.

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