Екатеринбург, 4 августа 2019, 06:35 — REGNUM
В массовом ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге столкнулось пять машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении МЧС.
Сейчас спасатели и пожарные ликвидируют последствия ЧП. Для того, чтобы не допустить возгорания машин, пожарные отключили клеммы аккумуляторов и смыли топливо с дороги. Кроме того, пострадавшие были деблокированы.
На месте аварии работают восемь человек и две единицы техники.
Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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