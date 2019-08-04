Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM

В массовом ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге столкнулось пять машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении МЧС.

ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Сейчас спасатели и пожарные ликвидируют последствия ЧП. Для того, чтобы не допустить возгорания машин, пожарные отключили клеммы аккумуляторов и смыли топливо с дороги. Кроме того, пострадавшие были деблокированы.

На месте аварии работают восемь человек и две единицы техники.

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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