Екатеринбург, 4 августа 2019, 06:24 — REGNUM
В Екатеринбурге найден мёртвым 74-летний мужчина, который пропал 24 июля. Об этом пишут местные СМИ.
По данным портала Е1.ru, его нашли в одном из парков города далеко от пешеходных дорожек.
В момент пропажи при нём не было ни телефона, ни паспорта. Отметим, за последние дни это не первый трагический случай с пожилым человеком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на некоторое время пропала 80-летняя женщина. Её нашли живой, но 1 августа она умерла.
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