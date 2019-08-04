Екатеринбург, , 06:24 — REGNUM

В Екатеринбурге найден мёртвым 74-летний мужчина, который пропал 24 июля. Об этом пишут местные СМИ.

Старость

По данным портала Е1.ru, его нашли в одном из парков города далеко от пешеходных дорожек.

В момент пропажи при нём не было ни телефона, ни паспорта. Отметим, за последние дни это не первый трагический случай с пожилым человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на некоторое время пропала 80-летняя женщина. Её нашли живой, но 1 августа она умерла.

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