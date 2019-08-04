Красноуральск, Свердловская область, , 06:14 — REGNUM

В Свердловской области из Краснуральска в Екатеринбург на вертолёте был доставлен ребёнок после укуса змеи. Его госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Вертолет Национальной службы санитарной авиации Rosminzdrav.ru

Инцидент произошёл ещё 31 июля. Как сообщает «Уральский меридиан», ребёнок провёл в медицинском учреждении несколько дней, после чего пошёл на поправку. Его выписали утром 3 августа, и он с родителями отправился домой.

Отметим, что 31 июня вертолёт Национальной службы авиации в Свердловской области совершил ещё один вылет, в ходе которого медики оказали в Сухом Логу помощь пациенту с инфарктом миокарда.

Напомним, что ранее свердловчане в 2019 году уже страдали от укуса змей. Так в начале июня были укушены змеями два жителя Екатеринбурга, которые выезжали за город на свои дачные участки. А в середине июня змея укусила мужчину в парке «Оленьи ручьи».