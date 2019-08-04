Екатеринбург, 4 августа 2019, 03:30 — REGNUM
Прогулка по крыше заброшенного недостроенного здания стоила 15-летнему екатеринбуржцу жизни, сообщает 3 августа городской портал E1.
Как стало известно, вечером 3 августа группа подростков Екатеринбурга проводила время на крыше старого одноэтажного здания по улице Московская, 232. Один из молодых людей упал с крыши, получив несовместимую с жизнью травму головы.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть юноши.
Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 2 августа, 13-летний житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию из-за удара электрическим током. Мальчик пытался забраться на крышу гаража, при этом схватился за незащищенный провод.
Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде подросток попал в реанимацию после удара током