Махачкала, , 01:41 — REGNUM

Девять самодельных взрывных устройств были обнаружены правоохранителями на территории Унцукульского района Дагестана, сообщают «Вести» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

Сообщается, что в результате совместного рейда сотрудниками ФСБ и МВД республики на территории села Гимры Унцукульского района было обнаружено девять ржавых труб, начиненных самодельных взрывчатым веществом. Взрывные устройства были также начинены поражающими элементами в виде кусков арматуры.

По данным специалистов, общая мощность заряда эквивалентна 90 кг тротила.

Обнаруженные бомбы силами саперов были уничтожены.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Свыше половины жителей Северного Кавказа доверяют работе силовиков — опрос

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы