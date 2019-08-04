Эль-Пасо, США, , 00:42 — REGNUM

По меньшей мере, 19 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В больницах города находится еще 40 пострадавших, сообщает 3 августа NBC News со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается также, что правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Полицейские задержали еще одного человека, однако пока не известно, какую роль он играл в субботней трагедии.

Ранее местные СМИ сообщили, что в больницах Эль-Пасо находятся по меньшей мере 22 пострадавших в результате стрельбы, в том числе два ребенка. Кроме того, один пациент погиб в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, на кровавые события в Техасе отреагировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома сообщил о многочисленных жертвах инцидента в Эль-Пасо. По словам Трампа, Белый дом находится на связи с местными властями и правоохранителями.

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