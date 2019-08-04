Эль-Пасо, США, , 00:17 — REGNUM

Поступившие в администрацию Белого дома отчеты о стрельбе, произошедшей в одном из торговых центров города Эль-Пасо, штат Техас, свидетельствуют о многочисленных жертвах. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 3 августа на своей странице в Twitter.

«Отчеты очень плохие, — заявил Трамп, — многие убиты».

По словам президента, в настоящее время Белый дом ведет работу с представителями местных властей и полиции. Трамп также заявил губернатору Техаса о полной поддержке федерального правительства.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра в американском городе Эль-Пасо. Ранения получили по меньшей мере 18 человек. Позже представитель мэрии Оливия Сепеда сообщила о том, что в результате стрельбы было убито несколько человек, однако точных данных приведено не было.

Напомним, американский город Эль-Пасо находится на западе Техаса у границы с Мексикой. В городе проживают около 680 тысяч человек.

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