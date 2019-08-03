Вашингтон, 3 августа 2019, 23:55 — REGNUM
Много людей погибло в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, — написал глава Белого дома. — Сообщения очень плохие, множество убитых».
Ранее ряд СМИ сообщил, что неизвестные устроили стрельбу в одном из торговых центров (ТЦ) в городе Эль-Пасо 3 августа. Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали трех подозреваемых.
Первоначально сообщалось о 18 пострадавших.
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