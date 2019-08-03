Эль-Пасо, США, , 23:18 — REGNUM

Информацию о том, что в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) произошла стрельба в одном из торговых центров, доложили президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает в субботу, 3 августа, пресс-служба Белого дома.

Донльд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент (Дональд Трамп) был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, — говорится в сообщении. — Мы продолжаем следить за ситуацией».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 3 августа в городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный устроил стрельбу по людям в одном из торговых центров. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 18 человек.

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