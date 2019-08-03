Эль-Пасо, США, , 22:47 — REGNUM

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в стрельбе на территории торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра города.

По словам мэра, трое подозреваемых находятся под стражей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 3 августа в городе Эль-Пасо (штат Техас) произошло ЧП — неизвестный устроил стрельбу по людям в одном из торговых центров. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 18 человек.

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