Донецк, , 21:27 — REGNUM

Поселок Доломитное на севере Горловки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 3 августа в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ. Миномет Gov.ua

«ВСУ обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки, — отметили в СЦКК. — Было выпущено шесть мин калибра 82 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин во время брифинга заявил, что в районе посёлка Опытное на украинских минах подорвалась группа боевиков ВСУ численностью до шести человек.

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